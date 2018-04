Sicurezza a Crotone, verso l’implementazione del sistema di video sorveglianza

Verrà implementato il sistema di videosorveglianza di Crotone. È stato deciso in occasione di una riunione del comitato per l’ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Crotone, Cosima Di Stani. Nell’incontro, cui hanno preso parte vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Sindaco di Crotone, il Comandante della locale polizia municipale ed il Dirigente dei lavori pubblici, si è discussodelle iniziative in tema di scurezza urbana, alla luce, altresì, della recente revisione del quadro normativo di riferimento.

Il Comune ha infatti assicurato che recupererà la funzionalità di 6 telecamere del sistema di videosorveglianza e destinerà specifiche risorse economiche che consentiranno l’implementazione dell’impianto in tutto il centro storico.

La fase finale, che è stata già avviata, prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza per l’integrale copertura delle aree individuate come strategiche della città e sulla base di un più generale e sistematico patto per la sicurezza urbana di prossima sottoscrizione.

Nell’accordo sono inoltre previsti servizi di prevenzione della polizia municipale, già attivi nella vigilanza del centro storico.