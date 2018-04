Tortora: sospensione AIA per l’impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi di San Sago

Il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha sospeso l’Aia, ovvero l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non, in località San Sago a Tortora, gestito dalla Cogife, società subentrata alla Ecologica 2008.

Il provvedimento è stato emesso dal momento che il 21 dicembre dello scorso anno il Comando di Polizia Municipale di Tortora e l’Arpacal hanno accertato e segnalato che l’impianto avrebbe continuato a ricevere rifiuti, contravvenendo a quanto ordinato dall’autorità competente.

Per questo motivo il dipartimento della Regione ha decido di applicare la sospensione dell’autorizzazione - nei casi di "reiterazione dell’inosservanza delle diffide e prescrizioni" - per 180 giorni, e per tutto il tempo necessario per chiudere la procedura di Vinca (la valutazione di incidenza ambientale) richiesta dalla regione Basilicata, dal momento che l’impianto sorge vicino il Sic (Sito di interesse comunitario) Valle del Noce.

La riattivazione dell’impianto è inoltre subordinata all’ottenimento della procedura Vinca.