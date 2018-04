Catanzaro. Consiglio Comunale: riunione sui debiti fuori bilancio

E' stata convocata oggi pomeriggio la riunione straordinaria del Consiglio comunale di Catanzaro. Dalla riesanima delle 15 pratiche all’ordine del giorno sui debiti fuori bilancio, ne sono state approvate ben 14.

Per ogni pratica, maggioranza e minoranza hanno affrontato un dibattito veloce con la votazione separata per ogni atto. Alcuni Consiglieri però si sono riservati di esprimere il proprio dissenso in merito ad un solo punto che sarà oggetto di approfondimento nelle prossime riunioni.

Intanto la seconda parte dei lavori consiliari sui debiti fuori bilancio è attesa per il prossimo giovedì in un’assemblea che avrà al centro anche questioni relative al Settore Patrimoni e che si occuperà dei regolamenti municipali.