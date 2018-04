Voto di scambio: ex consigliere regionale in carcere

Franco La Rupa

I carabinieri della Compagnia di Paola hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro nei confronti di Franco La Rupa, 60 anni, ex sindaco di Amantea ed ex Consigliere regionale.

Il provvedimento riguarda la reclusione per tre anni e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La Rupa, che ora si trova nel carcere di Paola, è stato coinvolto in una serie di inchieste che avevano per oggetto lo scambio elettorale politico-mafioso.