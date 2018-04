Incendio isola ecologica a Isola, vigili a lavoro per 4 ore

Questa notte, alle ore 23:45, due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone, con due automezzi, sono intervenute nel Comune di Isola Capo Rizzuto, dove, in Località Sant'Antonino, si era verificato un incendio che ha interessato l'isola ecologica.

Numerose le chiamate alla sala operativa del 115 da cittadini preoccupati dell'aria irrespirabile a causa dell'intenso fumo che si dirigeva verso le abitazioni. Sul posto anche i carabinieri di Isola Capo Rizzuto, i vigili intervenuti, hanno lavorato per quattro ore per evitare ulteriori danni alla struttura, mettere in sicurezza l'intera area e tranquillizzare la popolazione.