Mammola: guardia costiera sequestra 500 kg di prodotto ittico illegale

Nella notte tra Mercoledì 11 e Giovedì 12 aprile, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, insieme alla Polizia Stradale di Siderno ed ai Carabineri della Stazione di Mammola hanno rintracciato circa 500 kg di “bianchetto” (così chiamata la sardina allo stadio neonato, al di sotto della taglia minima consentita), specie di specifica tutela e di particolare interesse commerciale poiché destinato alla preparazione di particolari pietanze culinarie.

Oltre al sequestro cautelare amministrativo del prodotto, ai possessori è stata comminata una sanzione amministrativa di € 25.000 per detenzione, trasporto e commercio di prodotto ittico sottomisura.

Nel corso dell’attività è stata altresì richiesta la collaborazione di personale del Servizio Veterinario appartenente all’Area B della locale ASP che ha giudicato il prodotto ittico idoneo al consumo umano e pertanto sono state immediatamente contattate alcune associazioni ed enti caritatevoli che operano localmente per la cessione in beneficienza dei prodotti sequestrati da destinarsi alle loro mense, trasformando così un fatto illecito in un’azione di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.