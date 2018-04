Ofs. Rinnovate nomine Fraternità di San Marco Argentano

Alla presenza del Ministro Regionale, Pietro Salerno e del Maestro di Formazione e Assistente dei gruppi Ofs Calabria, Padre Eugenio Clemenza lunedì scorso, si è svolto il rinnovo del Consiglio Della Fraternità Ofs di San Marco Argentano.

Proprio Padre Eugenio, aprendo i lavori, ha rimarcato il valore della presenza francescana in San Marco Argentano, esortando i componenti della fraternità a continuare sulla strada tracciata nel corso del tempo per quella che è una delle principali realtà Ofs in Calabria.

Dalle elezioni è risultato un consiglio totalmente rinnovato e giovane segno di una realtà sempre viva e attiva. Il nuovo Ministro è Valentino Perrone, vice ministro Andreea Chirichies in Leone, consiglieri: Francesca Lombardo, Stefany Di Cianni ed Emilio Tricanico.