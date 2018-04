Rende, Miceli (M5S): “che fine ha fatto la question time del cittadino?”

Domenico Miceli

Un regolamento sul “Question time del cittadino”, è la richiesta di Domenico Miceli M5S che a tal fine chiede un confronto con il sindaco Manna con la finalità di coinvolgere i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età, associazioni, gruppi informali e comitati, di esporre domande (interrogazioni) inerenti questioni di pubblica utilità ai componenti della Giunta Comunale.

“La nostra proposta s’inserisce perfettamente nelle linee programmatiche contenute nel Documento Unico di Programmazione – spiega Miceli - licenziato a marzo dal Consiglio, ma rimaste lettera morta insieme al finto ‘bilancio partecipato’”.

“Per questo motivo – chiede il portavoce rendese del Movimento 5 Stelle – chiediamo al sindaco Marcello Manna di portare la nostra mozione in discussione al prossimo Consiglio comunale per favorire il dibattito in aula e far esprimere nel merito tutte le forze politiche”.