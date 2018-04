Settimane di appostamenti per incontrare l’ex, raggiunto da divieto di avvicinamento

È stato raggiunto da una misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, un uomo di Catanzaro Lido colpevole di perseguitarla: lo stesso era stato già segnalato lo scorso marzo, con l'accusa di atti persecutori ai danni della sua ex fidanzata.

La vicenda è iniziata quando la giovane si è rivolta al Commissariato disperata, perché perseguitata dall’ex che cercava ogni pretesto per incontrarla ed intimorirla, usando ogni mezzo, lecito e non, per costringerla a mantenere viva la loro relazione.

Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda e raccolto ogni elemento utile per circostanziare e verificare il racconto della parte offesa. Sono stati ascoltati conoscenti, acquisite immagini dai sistemi di videosorveglianza e ricostruite le conversazioni telefoniche, elementi dai quali è stata constatata la situazione di grave soggezione psicologica e fisica in cui versava la donna.

Nel corso delle indagini è intervenuto anche il personale di una Associazione locale, per supportare la vittima nelle delicate fasi di ricostruzione dell’evento e di acquisizione della denuncia sotto il profilo psicologico.

Il Commissariato di Catanzaro Lido ha formalizzato alla Procura della Repubblica la proposta di applicazione della misura cautelare nei confronti dello stalker, che è stata immediatamente condivisa e, nella giornata di ieri, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.