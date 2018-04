Petilia, sequestrati dei fabbricati abusivi in un’area agricola privata

Fabbricati abusivi, non ancora completati, sono stati sequestrati dai carabinieri forestali in un’area agricola privata nel territorio di Petilia Policastro. E la presunta responsabile dell’abuso è stata denunciata.

A seguito una richiesta d’intervento in località San Demetrio, i carabinieri forestali di Petilia Policastro, hanno notato fabbricati in corso di edificazione all’interno di un’area privata a vocazione agricola. A seguito alle verifiche fatte nell’ufficio tecnico comunale è emerso che le opere erano prive di qualsiasi autorizzazione.

I fabbricati, costituiti da un corpo principale a forma triangolare con copertura ad una falda spiovente, un distinto corpo avanzato di 32 metri quadrati, e una platea propedeutica per la realizzazione di altro manufatto, tutti realizzati in conglomerato cementizio e blocchetti di cemento, sarebbero stati destinati presumibilmente a ricovero per attrezzi agricoli e animali.

La committente delle opere, nonché proprietaria del terreno, 59enne bracciante agricola di Petilia Policastro, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violazione alla normativa urbanistico-edilizia.