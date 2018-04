Sud, Camusso (Cgil): “Serve strategia univoca di crescita per il Paese”

Puntare su quella che Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, definisce “strategia univoca”. Perché se non si cammina insieme “il Paese sul piano dello sviluppo, la partita della crescita rischia di essere persa”. L’ha detto il numero 1 della Cgil a Gioia Tauro in occasione dell’iniziativa “L'Italia del Mezzogiorno", promosso dalla Cgil per presentare le proposte sullo sviluppo del Mezzogiorno.

Nel corso della riunione la Camusso si è quindi soffermata sul piano da mettere in atto, basato su “un'agenzia generale sullo sviluppo”, capace di “rilanciare tutto il Sud e riallinearlo alla crescita di tutto il Paese”.

Poi un accenno sulla Zes che “deve essere inserita in un contesto di programmazione infrastrutturale e di creazione di livelli industriali collegati col Sistema Paese. Non basta ridurre le tasse”.

Ha quindi fatto riferimento alle morti sul lavoro, definendo il 2018 “annus horribilis”. La Camusso si è inoltre soffermata sulla piaga del caporalato, parlando di “un problema che deve essere superato puntando non solo sulla necessità di incrementare il sistema dei controlli, ma risolvendo il rapporto tra lavoro vero e precariato”.