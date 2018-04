Villa San Giovanni. Viabilità, a breve l’installazione della segnaletica stradale

Dopo un ampio ed articolato lavoro di ricognizione sul territorio, coadiuvato dalla Polizia Municipale, l'assessore al ramo del Comune di Villa San Giovanni, Massimo Morgante, ha evidenziato alla Giunta comunale le criticità presente sulla rete viaria e le possibili soluzioni a breve e medio termine.

In particolare è emersa la mancanza d’idonea segnaletica stradale in alcune arterie, ovvero in tratti di strade tale da impedire l'attività sanzionatoria dei veicoli in sosta vietata. Il fenomeno è particolarmente grave e crea non pochi disagi in prossimità delle intersezioni, delle strisce pedonali e degli appositi scivoli dedicati alle persone con disabilità ed alle mamme con passeggini.

D'intesa con il servizio segnaletica dell'Ufficio Tecnico è già stato avviato l’iter e si procederà nei prossimi giorni all'installazione della segnaletica con doppia funzione di repressione dei posteggiatori “selvaggi”, ma anche di prevenzione della stessa sosta vietata, in gran parte commessa dai pendolari che lavorano in Sicilia.

Non solo, è emerso lo stato di sofferenza del corpo dei vigili urbani che, considerando la mole di lavoro a cui devono giornalmente far fronte, hanno chiesto un supporto che l’amministrazione ha individuato in quegli ausiliari, già presenti nell’organico comunale, che daranno un supporto immediato finché non saranno individuate nuove unità.

Il lavoro di ricognizione proseguirà nelle località di Cannitello e di Porticello al fine di consentire che il traffico veicolare sia ordinato e scorrevole e che la sosta indisciplinata possa cagionare pericolo o danno all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Quale misura sperimentale di supporto alla Polizia Municipale, impegnata in molteplici e variegati compiti istituzionali non delegabili ad altri dipendenti comunali, in particolare le delicatissime funzioni di polizia giudiziaria, l'assessore Morgante ha proposto alla Giunta di riattivare il servizio degli ausiliari del traffico: con la collaborazione di tutti i Responsabili dei Settori comunali si sta procedendo all'individuazione del personale idoneo e disponibile a svolgere le mansioni di ausiliare del traffico.

Soprattutto durante la stagione estiva, ma qualora come l'assessore e tutta l'Amministrazione auspica, il servizio potrà consentire di prevenire e reprimere tutte le violazioni in materia di sosta ed anche di istituire aeree di sosta a pagamento, presenti in tutti i comuni al fine di raggiungere l'obiettivo per un verso di garantire la circolazione stradale e pedonale scorrevole e sicura, ma anche di ottenere un livello consono di ordine e decoro urbano.

Per evitare che gli utenti parcheggino le auto dentro la villa comunale, si procederà con apposita transennatura e successivamente si procederà con la predisposizione degli atti e delle ordinanze necessari per l'istituzione della sosta vietata con rimozione coatta. Per concludere, dopo un incontro tra il sindaco facente funzioni Maria Grazia Richichi e il dirigente del commissariato di Polizia, Filippo Leonardo, è emersa la necessità di ripristinare il servizio di videosorveglianza in città e, in tal senso, l’amministrazione si è già attivata per rendere funzionante uno strumento sempre più necessario.

Nell’ottica di intensificare una collaborazione con tutte le forze dell’ordine sarà anche rinnovata la convenzione con le guardie ambientali che, già negli anni passati, hanno contribuito a gestire i reati ambientali. L’amministrazione ce la sta mettendo tutta per rendere Villa una città sempre più sicura e con un traffico controllato adesso l’appello è rivolto anche alla cittadinanza perché senza collaborazione da parte di tutti non sarà possibile sfondare il muro dell’indifferenza che troppo spesso crea reali disagi.