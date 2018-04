Semensai, serre e arnesi per coltivare marijuana: in tre denunciati nel cosentino

In aperta campagna, in 13 padelle, ovvero dei semenzai, vi erano in tutto 780 piantine di Cannabis, e poi attrezzi agricoli e tutto il necessario per un la messa in opera di un impianto d’irrigazione.

A scoprire il tutto sono stati gli agenti della polizia di Cosenza, durante i controlli per prevenire anche lo spaccio di droga e predisposti del Questore Giancarlo Conticchio.

Per questo due giovani, entrambi 28enni e residenti in un paese dell’hinterland, sono stati denunciati a piede libero.

In un altro contesto, invece, la Squadra Volante ha denunciato un 41enne del capoluogo, che anche in questo caso, durante una perquisizione, è stato trovato in possesso di marijuana, di sementi e di tutto l’occorrente per un impianto di una serra intro-locale per la coltivazione di Cannabis.