Crisi idrica a Isola Capo Rizzuto: Prefetto affronta il problema

Il Prefetto di Crotone, Cosima Di Stani, ha presieduto un incontro in Prefettura per far fronte alla crisi idrica nel territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto.

Oltre al Prefetto Mannino della Commissione Straordinaria di Isola di Capo Rizzuto, erano presenti i rappresentati del Dipartimento Presidenza, Agricoltura e Lavori Pubblici della Regione Calabria, della società “A2A”, del Consorzio di Bonifica “Ionio Crotonese”, della società So.Ri.Cal; nonché degli operatori delle strutture turistiche presenti nel suddetto Comune.

La discussione generale è stata finalizzata a favorire il dialogo tra i vari Soggetti Istituzionali competenti in materia, che hanno - ognuno per parte propria ed in tempi diversi - espletato analisi tecniche della vicenda in specie. Nel corso della riunione è stata richiamata l’attenzione degli enti gestori della rete idrica al fine di assicurare una corretta erogazione dell’acqua.

Gli Enti istituzionali presenti hanno manifestato ampia disponibilità a realizzare azioni utili alla soluzione delle criticità, sia nel breve che nel lungo periodo, al fine di scongiurare disagi che possono colpire i cittadini, gli agricoltori e i turisti. È stata registrata, altresì, la disponibilità della società A2A a garantire i rilasci di acqua per tutto l’anno 2018.

I rappresentanti della Regione Calabria hanno riferito che allo stato, sono in corso di predisposizione alcuni progetti che consentiranno la ristrutturazione della rete idrica, che attualmente presenta notevoli criticità e di conseguenza una dispersione considerevole di acqua dalle condotte.