Rende: intensificati i controlli, 12 denunce

I Carabinieri di Rende, su indicazione del Comando Provinciale di Cosenza, hanno eseguito diversi controlli del territorio nel coso dei quali sono state denunciate 12 persone.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida, sono stati denunciati: un 29enne di Roggiano Gravina, una 30enne cosentina, un 29enne di Mendicino, un 36enne di San Martino di Finita, un 26enne di Tombolo (PD) e un 19enne di Maratea (PZ). Gli automobilisti, controllati nel territorio comunale di Rende e sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

Singolare, invece, il caso di un 28enne di Rende che sorpreso alla guida ubriaco è stato denunciato e la patente gli è stata ritirata. Fin qui tutto normale ma una volta riaccompagnato a casa si è rimesso alla guida ed è stato fermato nuovamete. Al secondo posto di blocco è stata contestata anche la violazione di guida senza patente e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno denunciato p

Per il reato di furto di energia e sottrazione di cose sottoposte a sequestro sono stati invece deferiti un 49enne e una 39enne di nazionalità rumena residenti a Rende. I militari operanti, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno scoperto che i due utilizzando un by-pass sul contatore, usufruivano illecitamente dell’energia elettrica. Inoltre all’interno dell’abitazione erano presenti le targhe dell’autovettura di proprietà dei coniugi che, nonostante sottoposta a sequestro, era stata indebitamente venduta dagli stessi. L’uomo, già agli arresti domiciliari, nel corso di perquisizione domiciliare è stato anche trovato in possesso di 13 colpi calibro 7,65 illegalmente, occultati in una scatoletta per attrezzi custodita dentro il garage dell’abitazione. Sempre per furto do energia è stato denunciato anche un 69enne di Acri.

A Montalto Uffugo è stato inoltre denunciato un 49enne per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, uso di attrezzature di cantiere prive di controllo iniziale e di installazione e uso di atto falso. I militari operanti hanno accertato che l’uomo, titolare di un’officina meccanica, utilizzava 7 macchinari di sollevamento di cui 5 privi di dati identificativi e certificati di revisione periodica e 1 con libretto palesemente falso. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Infine, un 33enne residente a Rose, è stato denunciato per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale, percosse, danneggiamento e ubriachezza. I militari sono intervenuti all’interno di un bar del centro storico, dove l’uomo, sorvegliato speciale, aveva colpito con uno schiaffo il titolare del bar e successivamente danneggiato un pc portatile posto sul bancone.