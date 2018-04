Droga: una denuncia e due segnalazioni a Rende

Una persona è stata denunciata e altre due sono state segnalate dai Carabinieri della Compagnia di Rende per reati in materia di stupefacenti. Nel primo caso è stato deferito un 48enne del posto. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 24 confezioni di “Metadone”, sottoposte a sequestro.

Nel secondo caso sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza, quali “Assuntori di sostanze stupefacenti” una 52enne e un 23enne. I due sono stati trovati in possesso di grammi 7 di “Hashish” e “Marijuana”. Anche questa droga è stata sequestrata.