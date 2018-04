Sfida a colpi di dolcezza per scegliere il vincitore del Gelato festival

I migliori gelatieri di Reggio Calabria e provincia si sfideranno il 16 aprile nella sede di Vadalà Due, concessionario Carpigiani, per le selezioni italiane di Gelato Festival Challenge, la manifestazione itinerante organizzata da Gelato Festival con Carpigiani Gelato University e Sigep – Italian Exhibition Group in qualità di partner strategici.

Più di 20 artigiani della provincia si sfideranno a colpi di dolcezza per decretare chi accederà alle fasi successive del percorso di “Gelato Festival World Masters 2021”, il campionato mondiale che seleziona i migliori gelatieri dei 5 continenti.

Partecipare è semplice: basta contattare il concessionario della rete Carpigiani della propria zona e iscriversi proponendo il proprio gusto “cavallo di battaglia”.

Durante la giornata della competizione si prepara la propria ricetta nel laboratorio messo a disposizione dall’organizzazione e, a fine pomeriggio, si sottopongono le vaschette a una giuria composta da professionisti del settore gastronomico, giornalisti e chef locali.

I vincitori della tappa accederanno alla semifinale italiana di Gelato Festival in programma nel 2019 nel campus della Carpigiani Gelato University, la scuola internazionale dei gelatieri di successo che ogni anno accoglie 7.000 studenti in 13 campus in 4 continenti.