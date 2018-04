Polizia di Stato, Maria Grazia Milli nominata primo dirigente

Maria Grazia Milli è stata nominata primo dirigente della Polizia di Stato, traguardo raggiunto dopo una brillante carriera nella “specialità” della Polizia Stradale. È successo a seguito del Consiglio di Amministrazione del personale della Polizia di Stato.

La Milli si è occupata, tra l’altro, della Comunicazione per il Servizio di Polizia Stradale, Coordinatrice di diversi progetti sulla sicurezza stradale tra i quali il “Progetto Icaro”, ampiamente diffuso negli ambienti scolastici. Milli è stata anche rappresentante per la comunicazione negli Stati Uniti per conto sempre del Ministero dell’Interno ed ha partecipato anche a numerose trasmissioni televisive sulla sicurezza stradale.

Sono stati promossi alla qualifica dirigenziale di Vice Questore i seguenti Funzionari della Polizia di Stato: Filippo Gangeri, dirigente della sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Reggio Calabria; Domenico Antonio Crea, vice dirigente della Digos; Giuseppe Pizzonia, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione; Filippo Maria Leonardo, dirigente del Commissariato di Villa San Giovanni; Ferruccio Martucci, dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica; Mario Lucisano, vice capo di Gabinetto; Francesco Marciano’, dirigente del Nop Calabria; Luciano Maria Rindone, Dirigente dell’UPGSP, Mariella Russo, dirigente dell’ufficio personale e Enrico Palermo, dirigente del Commissariato di Condofuri e Annicchiaro, dirigente del reparto prevenzione crimine di Siderno.

Sono stati promossi alla qualifica di vice questore aggiunto Francesco Muraca, dirigente del Commissariato di Palmi e Concetta Gangemi, vice dirigente della DPAC. Nel settore sanitario della Polizia di Stato, infine, sono stati promossi alla qualifica di Medico Superiore Mario Matarazzo, Antonia Napoli, Maria Angela Polito, in servizio presso l’ufficio sanitario della Questura e Antonino Tigano, in servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria. Il Questore Raffaele Grassi, si è congratulato per i brillanti traguardi raggiunti, auspicando a tutti i Dirigenti e Funzionari promossi una carriera ricca di soddisfazioni e successi.