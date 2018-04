Catanzaro, lavoratori privati in piazza contro commissario

Stanno protestando contro i provvedimenti dell'Ufficio del commissario "ad acta". E Lo stanno facendo a Catanzaro in piazza Prefettura. Sono gli oltre 500 lavoratori del comparto specialistica ambulatoriale della sanità privata che aderiscono alle sigle Federlab, Anisap, Asa Calabria, Cgil, Cisl, Uil e Ordine dei biologi che si dicono assolutamente contrari a decreti del commissario per la sanità calabrese, Massimo Scura.

Questi decreti "hanno ridotto, da 12 a 6, il fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale per abitanti e hanno attuato uno spostamento di fondi verso altri settori, con conseguente rischio di perdita di centinaia di posti di lavoro in Calabria". Una delegazione delle sigle aderenti alla protesta è stata ricevuta in prefettura insieme al delegato del presidente della Regione in materia sanitaria, Franco Pacenza.