Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nella zona della Costa Calabra sud orientale davanti la costa tra Melito Porto Salvo e Bova Marina.

La terra ha tremato intorno alle 6,48 a una profondità di 36 chilometri dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il fatto che il terremoto sia avvenuto in mare non ha prodotto conseguenze per le persone e per le cose.