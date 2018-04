Nuova Giunta regionale, lavori in corso. Sculco fuori dai giochi?

Smentendo le previsioni, e le attese, potrebbe non far parte della nuova Giunta Regionale la consigliera Flora Sculco, di Crotone in Rete.

Sfumata la possibilità di vedersi candidata col centrosinistra alle scorse elezioni Politiche, dopo un dietrofront dell’ex segretario nazionale Matteo Renzi - che voci di corridoio sostenevano propendesse invece per il suo nome - in molti avevano poi giurato che per la Sculco si sarebbero spalancate le porte della Cittadella, ma in versione “governativa”.

Soprattutto alla luce della ritrovata serenità tra il governatore Mario Oliverio ed Enzo Sculco, leader dei Demokratici e plenipotenziario nei rapporti con il Partito Democratico, soprattutto quello cittadino.

Il Presidente della Regione, che ha già annunciato il rimpasto di Giunta entro questa settimana (LEGGI), mantiene uno stretto riserbo sull’argomento ma le solite “voci ben informate” fanno trapelare come sarebbe orientato verso un profilo più politico dell’esecutivo con neo assessori che non dovrebbero essere però né consiglieri regionali in carica né tanto meno candidati non eletti alle scorse Politiche.

Oliverio, insomma, è in pieno fermento per arrivare alla composizione della nuova squadra di governo, forte del mandato ricevuto al termine di un recente vertice di maggioranza.

Fibrillazioni si registrano intanto nella coalizione, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il gruppo del Pd e quello dei Dp, che secondo alti dirigenti democrat deve confluire quanto prima nel gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

Poi c’è l’imminente direzione regionale dei Dem, sabato prossimo, che dovrà avviare formalmente la stagione del congresso del partito in Calabria.

Oliverio, dunque, potrebbe voler aspettare l'esito di questi importanti passaggi prima dell’ufficializzazione della nuova Giunta.