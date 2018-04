‘Ndrangheta. Blitz nel varesotto, 30 indagati: ritrovati 9 ordigni esplosivi

Un blitz che ha visto coinvolti un centinaio di carabinieri impegnati a perquisire ben trenta soggetti ritenuti appartenenti alla cosca lametina dei Cerra-Torcasio-Gualtieri.

Un’operazione che non è stata però eseguita in Calabria ma a Luino, nel varesotto, dove oltre alle perquisizioni sono stati notificati anche altrettanti avvisi di garanzia, emessi dalla Dda di Catanzaro, con l’accusa per tutti di associazione di tipo mafioso.

Durante le attività sono stati anche trovati, nella disponibilità di quattro degli indagati, oltre che una sessantina di grammi di marijuana anche nove “Oed”, ovvero degli “ordigni esplosivi improvvisati”.

Per questo i soggetti trovati in possesso del tutto sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione illecita di stupefacenti e materiale esplodente.

L’operazione è scattata stamani e vi hanno preso parte i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Lamezia Terme, assistiti dai colleghi delle Compagnie Carabinieri di Lamezia, Soveria Mannelli, Girifalco e Luino, oltre che del 14° btg “Calabria”, del nucleo cinofili e dell’8° nucleo elicotteri di Vibo.