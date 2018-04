Omicidio del boss Fortunato Patania: tre ergastoli

Tre condanne all'ergastolo sono state inflitte dalla Corte d'Assise di Catanzaro per l'omicidio del boss di Stefanaconi, Fortunato Patania, assassinato il 18 settembre del 2011 nella sua Stazione di carburanti di Piscopio, frazione di Vibo Valentia (LEGGI).

Le condanne hanno colpito Rosario Battaglia, Rosario Fiorillo e Francesco La Bella. Tre anni, invece, per Michele Russo, accusato di concorso in omicidio e di aver prelevato i killer dopo l'azione di fuoco, ma condannato solo per il reato di favoreggiamento senza aggravanti mafiose. Russo ha così lasciato il carcere.

Assoluzione, infine, per Salvatore Tripodi, di Portosalvo, per il quale il pm della Dda di Catanzaro, Camillo Falvo, aveva chiesto la condanna all'ergastolo ritenendolo il mandante del delitto.

Patania, all’epoca 61enne, venne colpito a morte dai killer che gli esplosero contro ben 14 colpi d’arma da fuoco (GUARDA IL VIDEO). Secondo gli investigatori la sua uccisione sarebbe stata collegata all'omicidio di Michele Mario Fiorillo, un agricoltore, incensurato assassinato qualche giorno prima mentre lavorava la terra sul suo trattore (GUARDA IL VIDEO).

Tra i due vi sarebbero stati, in precedenza, dei problemi per il pascolo di animali sul terreno di Fiorillo. L’omicidio di Patania avvenne proprio durante i funerali di Fiorillo.