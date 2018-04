My Jechely è ancora più vicina: inaugurata la sede operativa di Crotone

Lo scorso sabato, 7 Aprile, My Jechely ha inaugurato la sua sede operativa, in 1° traversa Via Firenze 9, a Crotone. Una presenza che fornirà supporto ed assistenza a tutti gli iscritti e alle aziende partner.

La sede sarà un importante punto di riferimento e offrirà la possibilità di incontrare dal vivo lo Staff My Jechely, fornendo un’occasione di scambio di idee, dialogo e collaborazione di tutta la rete sociale coinvolta.

Un altro piccolo passo è stato fatto: My Jechely è una realtà tutta Italiana della quale essere orgogliosi, che passo dopo passo aggiunge nuovi e importanti tasselli al suo progetto.

My Jechely crede fermamente nello sviluppo di una community motivata ed eticamente formata, in grado di portare sollievo non solo dal punto di vista economico ma soffermandosi anche sul miglioramento della propria persona.

Una crescita a 360° dal punto di vista professionale e umano, un percorso di rivalsa per chi vuole rimettersi in gioco e creare senza dispendiosi investimenti la propria Impresa.

Prenota un appuntamento: My Jechely ti aspetta con il proprio Staff che saprà illustrarti il progetto e chiarire ogni tuo eventuale dubbio.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.myjechely.it