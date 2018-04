Trofeo Optisud: poker rosa del Club Velico Crotone alla seconda tappa

Un'altra buona prestazione del Club Velico Crotone alla seconda tappa del Trofeo Optisud andata in scena nelle giornate del 7 e 8 aprile nelle acque del Golfo di Napoli, a Castellamare di Stabia.

La regata, che, a causa di un vento ballerino e inclemente, si è rivelata più insidiosa del previsto, ha visto salire sul podio 4 atlete crotonesi. Per la categoria cadetti, 92 partecipanti in tutto, si è aggiudicato il titolo di prima femmina (12^assoluta) Melissa Mercuri; seconda femmina (15^ assoluta) Marta La Greca protagonista nella prima prova di uno splendido e combattuto primo posto. Ottavo assoluto Giuseppe Gaetano; undicesimo Francesco Balzano. Tra i cadetti buone anche le prove di Andrea Spatolisano, in costante crescita come dimostra il 19° posto nella quarta prova e Simone Bubba con un 14° nella prima prova. In continua crescita anche i più piccoli che si piazzano 51° Simone Paturzo e 57° Francesco Marafioti.

Per la categoria Juniores invece, 118 in tutto, sono salite sul podio per il Club Velico Crotone Alice Ruperto quarta femmina (15^ assoluta) e Beatrice Sposato quinta femmina (17^ assoluta). In evidenza Mauro Ruperto (14^ assoluto) e in progressiva crescita Marta Marafioti, Angela Lumare, Italo Balzano e Michele Cavallo.

Complimenti agli atleti e a tutto lo staff tecnico che anche questa volta hanno messo in campo, o per meglio dire in acqua, capacità, grinta e tenacia. Il viaggio è ancora lungo e tante sfide vi aspettano per la stagione velica 2018. Prossima tappa del Trofeo Formia.