Lorica. Torna a brillare la stella dello sci alpino agonistico in Calabria

Trascorsi cinque lunghi anni di forzato stop, Lorica ha ospitato in uno scenario incantevole l’evento ‘Lorica Start Cup-Ski Challenge’, organizzato dallo Sci Club Cosenza Master Team in collaborazione con Magma SKI Team ASD.

Il successo della manifestazione unito all'entusiasmo dei tanti partecipanti, ci ripaga dell’inarrestabile sforzo organizzativo profuso per promuovere l’agonismo ed il territorio silano.

Cosenza Master Team ringrazia i 14 Sci Club provenienti dalla Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania e Lombardia che hanno assicurato la loro presenza con oltre 50 agonisti impegnati nelle 6 gare di slalom gigante del calendario 2017/2018 della Federazione Italiana Sport Invernali, e disputate nei 3 giorni della manifestazione.

Un grande plauso viene rivolto a tutti gli addetti ai lavori che hanno significativamente contribuito alla buona riuscita della manifestazione (Scuola Italiana Sci Botte Donato, addetti agli impianti Arsac Impianti di Risalita Camigliatello e Ferrovie della Calabria, gli operatori turistici di Lorica, solo per citarne alcuni).

L'auspicio è che nella prossima stagione invernale possa consolidarsi il sodalizio sportivo ed agonistico avviato con la “Lorica Start Cup-Cosenza Master Team”.

I 14 SCI CLUB CHE HANNO PARTECIPATO

Magma Ski Team, Sci Club Adrano, Sci Club Etna, Vulkano Ski Race, Sci Club Settecolli, Sci Club Valmalenco, Sci Club Posillipo, Sci Club Racisi, Sci Club Catanzaro, Sci Club Domenico Cirigliano, Sci Club Caffè Aiello, Sci Club Mareneve, Sci Club Montenero,Cosenza Master Team