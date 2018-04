Tentano di rubare all’Ipsasr-Ipsso di Lamezia, scatta l’allarme e fuggono

Con una smerigliatrice a batteria si sono aperti un varco nella rete di recinzione ed hanno cercato di tagliare i sistemi di chiusura delle porte dei locali deposito dell’azienda agraria, annessa alla scuola, e la grata di protezione dell’ufficio del responsabile di sede.

I ladri sono entrati in azione nella notte di lunedì, intorno all’una, prendendo di mira l’Ipsasr-Ipsso, l’Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e Servizi Rurali e Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari - Odontotecnico) di località Savutano a Lamezia Terme.

A bloccare il malviventi però il sistema d’allarme che nell’aprire la finestra si è infatti attivato lanciando l’allarme collegato ad una società di vigilanza.

Al suono della sirena i malfattori hanno così pensato bene di fuggire senza alcuna refurtiva. Dell’accaduto è stata presentata una denuncia alla Polizia, che ha effettuato un sopralluogo, e che sta ora vagliando le immagini del sistema di videosorveglianza della scuola.