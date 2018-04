Contrabbando di gasolio: 4 denunce al porto di Le Castella

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha scoperto un traffico illecito di carburante per mezzo di un’imbarcazione.

Nei giorni scorsi, a seguito di un’attività di controllo a bordo di un peschereccio nel porto di Le Castella (KR), gli uomini della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone hanno trovato un ingente quantitativo di gasolio in regime di agevolazione fiscale, illegalmente acquistato e detenuto. Il motopesca, infatti, non era dotato di licenza di pesca, né tantomeno di libretto di controllo relativo al carburante, pertanto lo stesso non era autorizzato all'acquisto, al trasporto e alla detenzione del combustibile.

Il peschereccio si sarebbe recato regolarmente presso il porto di Crotone, dove sarebbe stato acquistato il carburante presso un deposito commerciale, su esibizione di documenti intestati ad altri operatori del settore della pesca per dimostrare la titolarità a fruire della speciale agevolazione, per poi trasportarlo presso il porto di Le Castella per un utilizzo difforme dalla sua originale destinazione d’uso, evadendo in tal modo l’imposta prevista.

Attualmente sono 4 le persone indagate per il reato di contrabbando, inoltre il peschereccio dedito al traffico illecito è stato sottoposto a sequestro unitamente ai circa 2.800 litri di gasolio rinvenuti a bordo ed acquistati irregolarmente.

Sono ancora in corso indagini per accertare eventuali ed ulteriori responsabilità.