Incendio tendopoli San Ferdinando: arrestata mandante, movente passionale

È stata arrestata ieri la presunta mandante del vasto incendio che il 27 gennaio scorso aveva distrutto oltre 200 baracche della vecchia tendopoli di San Ferdinando (RC), in cui ha perso la vita una donna di origini nigeriane, Becky Moses, mentre altri due cittadini extracomunitari erano rimasti gravemente ustionati.

In manette è finita Lise Emike Potter, 47enne nigeriana, con precedenti di polizia, fermata durante il controllo ai passeggeri di un pullman, proveniente dalla Francia, a Courmayeur (AO), presso il traforo del Monte Bianco, dalla Polizia di Frontiera.

La donna era ricercata dal 27 febbraio scorso, quando il G.I.P. presso Tribunale di Palmi ha emesso nei suoi confronti, un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere, perché ritenuta responsabile di “Concorso in strage con l’aggravante di aver agito per motivi abietti e futili ed aver profittato delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa”.

Il provvedimento è arrivato dopo una complessa e articolata attività d’indagine, condotta dai Carabinieri di Gioia Tauro sotto il coordinamento della Procura di Palmi, nel corso della quale i militari dell’Arma, col supporto del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della donna ritenuta responsabile, in qualità di mandante, dell’incendio.

L’incendio, hanno accertato le indagini degli inquirenti, è stato di origine dolosa, materialmente commesso da cittadini extracomunitari ignoti – sul cui conto sono ancora in corso indagini – e, il movente sarebbe di origine passionale.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri e dalla Procura di Palmi, la Potter avrebbe commissionato ad alcuni connazionali, dietro pagamento di una cospicua somma di denaro, l’incendio della baracca in cui viveva una giovane nigeriana, I.G., 25 anni, sospettata di aver avuto una relazione sentimentale con l’ex convivente dell’arrestata, un liberiano di 36 anni ospite della tendopoli.

La notte del 27 gennaio 2018, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i malfattori hanno cosparso di benzina la baracca della rivale in amore della Potter e hanno appiccato l’incendio dandosi subito alla fuga. Imprevedibilmente, però, in pochissimo tempo le fiamme si sono estese all’intero accampamento, distruggendo oltre 200 baracche e causando gravi ustioni a due cittadini extracomunitari e la morte di Becky Moses, che si trovava in una baracca a pochi metri dalla tenda abusiva da cui si era stato originato il rogo.

Nei confronti dell’indagata che, da subito, aveva deciso di lasciare il territorio nazionale, potendosi liberamente muovere in diverse parti del mondo perché in possesso di validi documenti per l’espatrio, era stato emesso un mandato di arresto europeo, valido in tutta l’area Shengen, con l’avvio di un’intensa attività di cooperazione internazionale tra l’Arma dei Carabinieri e gli organi di polizia esteri per la sua cattura.

La donna è stata però rintracciata proprio mentre tentava, a bordo di un bus, di rientrare dalla Francia, in una località del Nord Italia, dove avrebbe potuto essere favorita da alcuni connazionali o da suoi familiari.

Al momento del controllo la Potter non ha opposto resistenza, fornendo ai poliziotti un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura di Ferrara, una carta d’identità rilasciata dal Comune di Ferrara e un passaporto rilasciato dalle Autorità nigeriane.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Torino in attesa di essere sottoposta all’interrogatorio di garanzia da parte dell’Autorità Giudiziaria.