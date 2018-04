Caos al Comune di Morano: Sindaco revoca deleghe a Severino e Forte

Terremoto in Giunta al Comune di Morano Calabro. Il sindaco Nicolò De Bartolo ha infatti licenziato gli assessori Biagio Angelo Severino e Sonia Forte. E designa al loro posto il consigliere di maggioranza Rocco Antonio Marrone, vicinissimo alle posizioni del primo cittadino, e l’arch. Rosanna Anele, tecnico di provata professionalità, con esperienze dirette nella precedente legislatura.

«Essendo venuta meno la fiducia nei riguardi di due componenti l’esecutivo – dichiara il sindaco di Morano – in presenza di insanabili divergenze, ritenendo dover tener fede con lealtà e sino in fondo al mandato elettorale, coerentemente con i principi e le convinzioni che guidano il mio operare e l’azione amministrativa, dopo lunga riflessione maturata e condivisa dall’intero gruppo di maggioranza, in serenità di coscienza, anche in prospettiva futura, ho deciso di revocare le deleghe agli assessori Severino e Forte. Contemporaneamente nomino nelle cariche vacanti il consigliere Rocco Antonio Marrone e l’arch. Rosanna Anele. Ringrazio gli uscenti per il contributo offerto e auguro buon lavoro ai subentranti».

Equilibri mutati, dunque, e nuovo assetto nella squadra di governo. Alle due new entry è affidato il compito di misurarsi in prima persona con i problemi della comunità.

In particolare Marrone si occuperà di Turismo, Sport e Spettacolo; Cultura, Musei e Teatro; Pubblica istruzione; Rapporti con le Associazioni e Anele di Agricoltura e forestazione; Regolamenti agrari e rapporti con i Consorzi di bonifica; Ambiente e Verde pubblico; Welfare, Politiche sociali e del Lavoro; Sanità.