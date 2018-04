Un sequestro di 315 kg di novellame di sarda è stato operato dal personale della Guardia costiera di Siderno Marina e Bovalino. Il pescato illegale era trasportato in un’auto da un pescatore che è stato multato per 25 mila euro. Il personale sanitario dell'Asp ha ritenuto il pesce idoneo al consumo e quindi è stato donato in beneficenza.