Sale su davanzale per fare pulizie, ma perde l’equilibrio e cade. Deceduta donna di 69 anni

Tragico incidente a Soriano Calabro, dove una casalinga Giuseppina Gentile di 69 anni, è morta sul colpo dopo essere precipitata da una finestra del primo piano della propria abitazione dove era salita per fare delle pulizie.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la donna stesse pulendo le finestre quanto, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i sanitari dl 118 che hanno constatato il decesso della donna che ha riportato una ferita mortale alla testa.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini del caso.