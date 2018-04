Manca poco all’unica data calabrese del tour di Alessandro Mannarino

Dopo il grande successo di pubblico alla Summer Arena 2017, quando registrò qualcosa come quattromila paganti, il cantautore romano Alessandro Mannarino è pronto a ritornare in Calabria per l’unica data nella regione del tour “L’impero crollerà”.

Per questo evento il promoter catanzarese Maurizio Senese della Esse Emme Musica ha scelto la Città Capoluogo con il Teatro Politeama a fare da sfondo, il 19 aprile, alla tappa del nuovo concept tour di Alessandro Mannarino.

L’impero crollerà è la continuazione del tour estivo in spazi più ristretti e intimi, per due ore di grande musica. Sul palco con lui ci saranno undici grandi musicisti per un evento indimenticabile, per la città di Catanzaro e per la Calabria tutta. Il concerto di Alessandro Mannarino sarà un appuntamento insolito, con l’artista dedito a una dimensione “più intima”, pensata per il pubblico che continua a seguire la sua evoluzione. La parola impero, presente in varie canzoni, è un simbolo ed una metafora ed è quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Con questo tour sarà come entrarci dentro, sentirne i suoni e le voci.

Dalla Esse Emme Musica sottolineano che l’evento è organizzato senza alcun fondo pubblico: “E’ tutto rischio imprenditoriale – afferma Senese -, l’unico nostro contributo è il pubblico pagante che non smettiamo e non smetteremo mai di ringraziare”.