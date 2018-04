Giornata della terra, docenti diritti umani propone campagna di sensibilizzazione

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani porre l’attenzione sulla giornata internazionale della Terra che si celebrerà il 22 aprile. E propone una campagna di sensibilizzazione in merito alle tematiche ambientali, partendo da una condivisione programmatica e interdisciplinare dei contenuti ambientali.

Il comitato intende inoltre creare un macro progetto digitale che metta a confronto tutte le scuole partecipanti sulle azioni messe in campo per la formazione di una “coscienza ambientale” duratura nelle giovani generazioni. Conoscere l’azione promossa da alcuni defender del pianeta come Wangari Maathai e il giovanissimo Felix Finkbeiner e quanti rischiano la vita per rivendicare i diritti che dovrebbero stare a cuore a ciascuno di noi diventa prioritario; Defenders of the Earth, Difensori della Terra, è un report (2016) della Global Witness che racconta le persecuzioni subite da tanti “eroi” che hanno contrastato coraggiosamente i colossi economici e la criminalità organizzata spesso coinvolti nello sfruttamento / inquinamento del territorio.