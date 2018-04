Corsa. Roma, Milano, Scilla: ancora grandi risultati per la Scuola Atletica Krotoniate

Gli atleti della Scuola Atletica Krotoniate hanno vissuto un’intensa domenica di corse disputate lungo tutta la Penisola.

Nel giorno delle grandi maratone di Roma e di Milano, i krotoniati sono stati protagonisti con ottimi risultati. In particolare nel capoluogo lombardo la delegazione della Scuola ha visto spiccare i tempi del capitano Raffaele Liotine con l’ottimo crono di 03:01:46 nei 42Km milanesi; dopo di lui Giovanni Bruno 03:14:45 e Giuseppe Talarico 03:14:55; Luca Pugliese 03:16:57 e Benedetto Coriale 03:27:39.

Nella maratona di Roma invece, presente il krotoniate Gaetano Balzano che ha portato alto il vessillo della città pitagorica, rappresentando la Scuola Atletica Krotoniate, chiudendo con il tempo di 03:19:05.

Il week end si è concluso con la presenza di sei corridori alla prima tappa di Campionato Regionale di Società Fidal organizzata dalla Running Bagnara a Scilla, nel reggino.

Lucio De Biase, Davide Cirillo, Leonardo Greco, Luigi Colurcio, Francesco Trivieri e Federico Cottone sono i krotoniati che hanno corso questa prima tappa, onorando la gara con ottimi risultati e tempi personali.

Prossimo appuntamento in programma è la StraCrotone, evento co-organizzato dalla stessa Scuola Atletica Krotoniate insieme a Hera Ora, prima tappa di Campionato Regionale Individuale Fidal, che si svolgerà la prossima domenica, 15 aprile, tra le mura amiche.

Grande soddisfazione quindi per tutto lo staff della Scuola Atletica Krotoniate per questa domenica di sport, ricca di ottimi risultati, che dimostra la capacità organizzativa messa in campo dalla Società e la voglia di impegnarsi al massimo per lo sviluppo delle attività di atletica leggera nella città simbolo delle vittorie e dei record dell’olimpismo antico.