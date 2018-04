Basket. Semifinale, Lamezia porta a casa gara 1: ma che fatica!

Lamezia porta a casa gara 1 di semifinale ma con molta fatica per i ragazzi di coach Ragusa. Dopo due quarti sul velluto si spegne la lampadina in casa gialloblu e nonostante il supporto del pubblico accorso al palazzetto di Pianopoli non riesce a reagire.

Venti minuti a testa per le due squadre con i padroni di casa che chiudono 46-30 il primo tempo e gli ospiti che replicano con un 31-18 nei secondi 20’.

Lamezia sembra alle corde sulla bomba di Polizzese (61-60) ma trova la forza di allungare con Marisi dalla linea della carità chiudendo di fatto la contesa.

Primo quarto subito avanti per i padroni di casa con Faranna e Monier che firmano il break. Soverato si affida alle giocate del migliore Maida della stagione. Lamezia chiude avanti di 8 alla prima sirena (21-13).

Il secondo quarto vede l’allungo decisivo dei locali che vanno avanti anche di 21 lunghezze per poi chiudere sul +16 al riposo lungo (46-30).

Al rientro dagli spogliatoi Lamezia spegne la luce. Interruttore su off e Soverato inizia la rimonta. I lametini segnano solo 6 punti nel quarto e chiudono con 7 lunghezze sugli ospiti (52-45).

L’inerzia del match è tutta per Soverato che sulle ali dell’entusiasmo trova canestri importanti e limita enormemente l’attacco gialloblu (60-55). Lamezia sembra alle corde, Polizzese con meno di 1’ segna la tripla del -1(61-60). Palla a Lamezia che trova i canestri decisivi dalla linea della carità con Marisi facendo scorrere i titoli di coda sul match.

Si replica Giovedì in gara 2 che al momento si giocherà al PalaSparti di Lamezia Terme alle ore 20.30. Nell’altra semifinale salta il fattore campo con Rende corsare al PalaBotteghelle. Finisce 79-70 per i silani.

TABELLINO