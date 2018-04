Avviato il Campionato Regionale Master di corsa su strada. MilonRunners presenti

È partito oggi il Campionato Regionale Master di corsa su strada, nel suggestivo scenario della chianalea di Scilla ha preso il via la prima tappa che si è conclusa sul lungomare di Bagnara.Tra i 200 atleti ai nastri di partenza non potevano mancare i podisti della Milonrunners, che se pur in formazione ridotta, hanno ben figurato nelle rispettive categorie.

Su un percorso molto tecnico, nelle bellezze della costa viola, tra Scilla e Bagnara, superlativa è stata la prestazione di Danilo Ruggiero che questo anno nella doppia veste di allenatore corridore non ha deluso le aspettative salendo sul 3 gradino del podio nonostante la non perfetta condizione fisica il che lascia ben sperare per le prossime tappe del campionato. Se non c’erano dubbi sulle qualità di Ruggiero non sono stati da meno Francesco Mungari e Giuseppe Sillipo che hanno ben figurato nelle rispettive categorie Ms 45 e Ms 35. In contemporanea alla gara calabrese si è disputata a Roma la 24^ edizione della maratona, gara di livello internazionale corsa tra le strade della città più bella del mondo, nella quale si è cimentato, per la prima volta il giovane atleta della Milonrunners Salvatore Blaconà.

Il suo esordio nella distanza dei 42 km è stato emozionante e, malgrado l’enorme fatica, all’arrivo il podista crotonese è apparso tutto sommato soddisfatto della sua prima esperienza che, sicuramente, ripeterà nel corso della stagione.