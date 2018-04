La Fise: vigili sul recupero Centro Ippico di Catanzaro, “risorsa per la città”

Il Comitato Fise si sta occupando del recupero della Valle dei Mulini, straordinario Centro Ippico di Catanzaro che per problematiche di carattere tecnico e lavori in corso ha interrotto la sua attività sportiva spostando le gare ippiche in altri luoghi fuori dalla nostra città.

E’ stato, inoltre, spiegato che sta per essere emanato il bando per l’affidamento della struttura a terzi. "Ora - viene ribadito - accogliamo favorevolmente l’annuncio che a breve riprenderanno le gare in città e che sta per essere emanato il bando per l’affidamento del centro a terzi”.

Secondo la Federazione Sport equestri, infatti, il Centro Ippico Valle dei Mulini, "è una straordinaria struttura per la pratica dello sport equestre che deve funzionare con continuità e senza soste. Vigileremo, comunque, sulla effettiva ripresa delle gare e chiediamo che l’emanando bando venga strutturato in modo tale che il soggetto aggiudicatario abbia tutti i requisiti, di ogni tipo, affinché possa garantire una gestione del Centro Ippico seria, effettiva, totale, concreta e continuativa”.