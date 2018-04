Calcio a 5: vittoria e salvezza per il Futsal Kroton

A.S.D. FUTSAL KROTON: Caristo, Martire ©, Arcuri Vincenzo, Perri, Basile, Marullo, Migale, Arcuri Fabio, Manfredi, Pugliese, Catanzaro, Oliverio. Allenatore: Raso

A.S.D. REAL LUZZESE: Montalto, Linardi, Lupo, Bevacqua, Panza, Donnis, Aquino, Lopetrone, Hamil, Piacente. Allenatore: Sena

Marcatori: 11 e 18 min. pt. Lopetrone (LUZ), 16 min. pt. Arcuri Fabio (FK), 28 min. pt. Marullo (FK), 30 min. st. Arcuri Vincenzo (FK).

Grazie alla vittoria interna per 3-2 contro la Real Luzzese nell’ultima giornata il Futsal Kroton raggiunge matematicamente la salvezza nel campionato di serie C2 nella stagione sportiva 2017/18. Il torneo è stato chiuso con 31 punti alla pari del San Fili e del Crescendo ma grazie alla classifica avulsa negli scontri diretti i crotonesi evitano la sempre incerta lotteria dei play out.

I programmi di inizio stagione erano altri anche alla luce dei risultati dello scorso campionato quando gli uomini del Presidente Moliterni erano arrivati ad un punto dai play off ottenendo 49 punti ma per come si era messa la stagione la gioia per salvezza equivale ad una vittoria di un campionato.

La partita è stata giocata a ritmi altissimi ed è stata sbloccata all’undicesimo dagli ospiti con Lopetrone sempre abile sotto porta, al 16 minuto il bomber crotonese Fabio Arcuri con un tiro dalla distanza batteva l’ottimo estremo ospite riportando la parità ma al 18 minuto ancora Lopetrone portava la Luzzese in vantaggio per 2-1, risultato con il quale si andava al riposo. Nella ripresa il Futsal Kroton attaccava a testa bassa e solo la bravura dell’estremo ospite evitava una goleada per i crotonesi che solo al 28 minuto raggiungevano la parità con Marullo che con un tiro dalla distanza batteva l’incolpevole estremo ospite.

Ma il pari non serviva ai gialloneri che solo con una vittoria avrebbero ottenuto la matematica salvezza, gli sforzi venivano ripagati con un gol al 30 minuto siglato da Vincenzo Arcuri che batteva il portiere con uno scavetto. Alla rete del 3-2 grande festa per i crotonesi, tutti in campo a festeggiare il gol liberazione. Il signor Trapasso di Lamezia concedeva due minuti di recupero, al triplice fischio finale grande gioia e festa davanti ai numerosi tifosi presenti al PalaMilone. Migliore in campo il portiere ospite autore di dieci interventi miracolosi. Salvezza ottenuta e campionato archiviato. Buone vacanze a tutti.