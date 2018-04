First Cisl: eletta la nuova segreteria di Cosenza

Il consiglio provinciale della FIRST CISL di Cosenza si è riunito oggi, presieduto del segretario confederale CISL Tonino Russo, per procedere all’integrazione del direttivo e per eleggere la nuova segreteria provinciale, in seguito alle dimissioni del precedente segretario ed altri quadri sindacali del territorio di Cosenza.

Ha aperto i lavori il segretario generale della FIRST Calabria, Giovanni Gattuso, che in questi mesi ha svolto il ruolo di reggente, nominato dalla segreteria nazionale, con il non facile compito di ricomporre la classe dirigente territoriale e traghettarla verso una nuova stagione di impegno per la crescita dell’organizzazione. Insieme a lui erano presenti i segretari regionali Tommaso Perri e Francesca Orsomarso.

Nel suo intervento il segretario Confederale Tonino Russo ha plauso al senso di responsabilità ed allo spirito di appartenenza di tutti i quadri sindacali, che in questi mesi hanno permesso di ritrovare l’armonia e l’unità necessari alla ripartenza della FIRST di Cosenza, una Federazione di strategica importanza per il ruolo che occupa nel contesto socio economico del nostro territorio.

Nuovo segretario generale è stato eletto all’unanimità Mario Via di Equitalia Ag. Entrate Riscossione, mentre ad affiancarlo come segretario generale aggiunto è stato eletto Marco Piccolo di BPER Banca. Completano la formazione della nuova segreteria Oscar Caracciolo ed Alfonsina Telesca di UBI Banca e Donatello Iaconetta di BNL.

“Ringrazio la First nazionale, la segreteria regionale ed il segretario confederale di Cosenza per la stima rivolta alla mia persona” – ha dichiarato il nuovo segretario provinciale - “Sono consapevole dell’importanza del ruolo che da oggi ricopro, ma sono sereno per l’ottima squadra che mi affiancherà. Colgo l’occasione per unirmi agli auguri della Cisl nazionale e regionale per il prestigioso incarico che la segretaria nazionale Anna Maria Furlan ha conferito in questi giorni al nostro corregionale Gigi Sbarra”.