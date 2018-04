Controlli nel Rendese: due arresti, 32 denunce e 5 segnalazioni

Due arresti, 32 denunce, 5 segnalazioni e 18 patenti ritirate. È il bilancio delle attività di controllo effettuate dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza.

I militari di Rose hanno arrestato un 54enne per detenzione ai fini di spaccio di droga, dal momento che, a seguito di un controllo, i militari hanno trovato sull’auto dentro una valigetta messa sotto il sedile 5 panetti di “Hashish” da 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di 500 grammi e la somma in contanti di 1.500 euro in banconote di vario taglio, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rende.

Un arresto anche per i militari di Bisignano che hanno fermato un 30enne di Cerzeto. L’uomo, è stato sorpreso dai carabinieri, mentre faceva la spesa con il proprio nucleo familiare nonostante sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cerzeto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua casa ai domiciliari.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti: i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende e delle Stazioni Carabinieri di Rose, Acri e Montalto Uffugo hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, come assuntori di sostanze stupefacenti un 19enne e un 30enne residenti a Montalto Uffugo, un 22enne e un 20enne residenti a Cosenza e un 19enne di Acri. I militari hanno controllato i quattro giovani i quali, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di grammi 18 di “Marijuana”, sottoposta a sequestro.

Inoltre i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende e delle Stazioni Carabinieri di Luzzi e Bisignano, hanno denunciato per il reato di: guida in stato di ebbrezza” un 25enne di San Mango D’Aquino , una 23enne e un 25enne di Montalto Uffugo, un 31enne di Rota Greca, un 30enne, un 38enne e un 28enne di Rende, un 34enne di Bisignano, un 25enne di Cetraro, un 23enne di Giussano, un 23enne di Rossano, un 53enne di Lamezia Terme, un 43enne di Mendicino, un 26enne di Fagnano Castello, un 22enne di Cosenza, un 40enne di Castrolibero, un 19enne di Dipignano, un 40enne di Zumpano. Gli automobilisti, controllati in Rende e sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno denunciato per il reato di: detenzione abusiva di armi o munizionamento” un 47enne di Rende. L’uomo, già agli arresti domiciliari, nel corso di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso, occultati in una scatoletta per attrezzi custodita dentro il garage dell’abitazione, di 13 colpi calibro 7,65 illegalmente detenuti, sottoposti a sequestro.

Una denuncia per porto ingiustificato di armi è stata fatta a un 19enne di Castrolibero e un 65enne di Montalto Uffugo, poiché, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati rispettivamente in possesso di un coltello a serramanico di 20 cm e di 16 cm, di cui non sapevano giustificarne il possesso, sottoposti a sequestro.

È inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale la denuncia fatta un 35enne e un 36enne di Rende. Il primo, è stato controllato dai militari operanti, in Montalto Uffugo, alla guida di un’autovettura, nonostante la patente revocata, mentre il secondo, al momento del controllo non era presente all’interno della propria abitazione, in violazione degli obblighi a cui sottoposti.

I militari di Montalto Uffugo hanno denunciato per il reato di: evasione un 41enne di Napoli. L’uomo, in regime di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica di San Benedetto Ullano, al momento del controllo, non era presente all’interno della struttura; furto di Energia Elettrica un 53enne di Lattarico e un 52enne di Acri. Predetti, titolari di un “Night Club”, attraverso un by-pass al contatore, usufruivano illecitamente dell’energia elettrica; “minacce, lesioni personali e invasione di terreni” per un 67enne di Montalto Uffugo. L’uomo, durante i lavori di recinzione del terreno della vicina, ha minacciato e aggredito la donna, una 80enne di Montalto Uffugo, facendola cadere a terra e procurandole lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dai medici dell’Ospedale di Cosenza; denuncia per minacce e Lesioni Personali” per una 28enne di Castrovillari e 59enne di Montalto Uffugo. Le due donne, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, hanno minacciato e aggredito con un bastone i vicini di casa procurandogli lievi ecchimosi ed escoriazioni.

I militari di Lattarico hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “Truffa on-line”, un 37enne di Taranto e un 36enne di Napoli. I militari hanno scoperto che il primo, dopo aver messo un annuncio di vendita di un paio di scarpe su un noto sito di compravendita, si è fatto fare un bonifico da 100 euro dalla vittima, una 20enne di Lattarico, facendo perdere le proprie tracce senza consegnare la merce; il secondo invece ricaricava la propria postepay di 150 euro utilizzando i codici di accesso della vittima, un 21enne di San Martino di Finita.

I militari di Rose hanno denunciato in stato di libertà per il reato porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere” un 54enne di Montalto Uffugo, poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 cm, di cui non sapeva giustificarne il possesso, sottoposto a sequestro.