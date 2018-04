Campionati italiani di nuoto, Giulia Filippelli accede alla fase estiva

Accesso diretto alla fase estiva per Giulia Filippelli, classe 2005, che, con le sue performance, ha incantato Riccione. L’atleta della Kroton nuoto ha infatti centrato due risultati che da decenni mancavano nella città di Crotone. Quarto posto nei 200 farfalla categoria Ragazze, a 4 decimi dal podio, ed ancora un altro quarto posto nei 100 farfalla con 1’04”17 che, oltre ad essere il nuovo record regionale di categoria (ottenuto con un anno di anticipo), le ha permesso di essere qualificata di diritto alle finali nazionali estive che si svolgeranno al Foro Italico di Roma quest'estate nonostante un anno di differenza con le avversarie. Ed ancora una prestazione superlativa nei 100 rana con il suo record personale di 1’15”95.

È successo ai campionati italiani di nuoto tenutisi a Riccione, cui ha partecipato anche Dalila Iuticone che ha terminato i 100 dorso all’undicesimo posto, (e parliamo di graduatorie nazionali) con il personale di 1’06”61 oltre al tredicesimo piazzamento nei 200 dorso. Anche per la Iuticone enormi i margini di miglioramento e grande fiducia da parte dei tecnici Fantasia e Proietto.

Inoltre la staffetta 4x100 mista ragazze, composta da Dalila Iuticone - Giulia D’Angerio - Giulia Filippelli e Aurelia Tricoli, si è contraddistinta per l’ennesima prestazione da incorniciare. Staffetta ha “staccato il pass” per Riccione con un anno di anticipo, facendo un esperienza unica che servirà il prossimo anno quando le quattro ragazzine, si giocheranno un piazzamento con le più forti.

Nella sezione maschile Daniele Buzzurro nei 200 rana, con un crono vicino al suo personale, è riuscito a risalire in graduatoria nazionale portandosi al 19° posto con una prestazione eccellente fino agli ultimi 10 metri di gara dove, purtroppo, ha pagato forse troppo la tensione. Comunque molto buona la sua performance.

Giuseppe Podella nei 50 stile libero, la sua specialità, a causa di un piccolo errore in partenza non è riuscito ad ottenere il crono prefissato alla vigilia. Ottimo però nella Staffetta 4x100 sl dove ha “stampato” un 51”60 da incorniciare. Con lui i compagni di squadra Stefano Torchia - Giacomo Rajiani e Francesco Rota capaci di terminare la “fatica” al 15 posto in graduatoria. Un po' di rammarico per le condizioni non ottimali di Rajani e Rota convalescenti dopo un male di stagione.