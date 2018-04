Beccato con diversi capi di abbigliamento rubati. Arrestato 48enne

È stato beccato con diversi capi di abbigliamento a cui, tra l’altro, aveva tolto le etichette e manomesso i dispositivi antitaccheggio. Così un 48enne di Gioiosa Ionica è stato arrestato per furto aggravato.

È successo nella cittadina reggina, dove il personale del commissariato locale è intervenuto al Decathlon dopo una chiamata da parte del personale del negozio.

Un addetto alla sicurezza ha sorpreso l’uomo con la merce e lo ha invitato a restituirla, poi ha subito contattato telefonicamente la Polizia.

Gli agenti, una volta arrivati, hanno identificato e perquisito il ladro trovando, ben nascosti, diversi capi di abbigliamento. Per il 48enne sono scattate le manette e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.