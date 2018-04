Bisignano, statua di Sant’Umile in Germania tra il malcontento del paese

Dal 20 al 22 aprile la statua di Sant’Umile da Bisignano sarà accolta nel distretto tedesco di Feldkirchen.

Lo rammenta un cittadino con queste parole: "le motivazioni dell’evento nella cittadina tedesca gemellata con Bisignano e le tappe del viaggio che saranno caratterizzate da una serie di celebrazioni religiose e sociali sono state illustrate attraverso un videomessaggio pubblicato in rete dal sindaco di Bisignano insieme al Consigliere delegato all’urbanistica e agli affari religiosi".

"Lo storico momento di festa che vedrà il Sant’Umile valicare il confine nazionale - spiega la nota - è disturbato dal malcontento che serpeggia tra i bisignanesi in merito ad alcune problematiche territoriali sulle quali gli interventi risolutivi stanno ritardando. Promuovere eventi culturali è importante, ma nel momento in cui l’attitudine per la cultura a 360° scavalca i problemi reali di un territorio, lasciando da parte chi rischia la chiusura della propria impresa commerciale, agricola e industriale, tutto diventa inutile anche gli esperimenti per un nuovo sviluppo".