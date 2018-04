Trafuga teche sacre e tenta la fuga, in arresto 52enne reggino

Stamane il personale di Polizia di Reggio, ha arrestato un 52enne pregiudicato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, colto in flagrante con oggetti sacri appena trafugati dalla Chiesa del Sacro Cuore.

L’uomo, che ha cercato di fuggire è stato bloccato e, all’esito di perquisizione, trovato in possesso di alcune teche e scatole per particole in ottone avvolte all’interno di cellophane.

Il Pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata di domani.