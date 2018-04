Digitalizzazione dei processi, la CCIAA di Catanzaro a servizio delle imprese

Nella mattinata di oggi, presso la Camera di Commercio di Catanzaro, si è tenuto un incontro tra il Presidente dell’ente camerale Daniele Rossi, il segretario generale Maurizio Ferrara e l’assessore comunale alle Attività Produttive Alessio Sculco. Al centro del tavolo tecnico - a cui hanno partecipato anche Salvo Giustiniani, responsabile Calabria-Sicilia di Infocamere, il direttore generale di Confindustria Catanzaro Dario Lamanna e il direttore del settore Attività Economiche del Comune di Catanzaro Antonino Ferraiolo - la volontà della Camera di Commercio di mettere a disposizione delle imprese i servizi di “Impresa Digitale”, con l’intenzione di creare una rete di comunicazione tra Enti in grado di snellire e velocizzare i procedimenti amministrativi per le attività economiche.

«Questo primo incontro - ha spiegato il Presidente Rossi - è stato utile per avviare una discussione nel merito di ciò che la Camera di Commercio può mettere al servizio delle imprese. L’intenzione è quella di creare un sistema virtuoso in grado di abbreviare i tempi di trasmissione, gestione e verifica degli atti amministrativi. Si tratterà di un cambio di paradigma concreto nel rapporto tra imprenditori e istituzioni che ritengo essere necessaria per fornire servizi più efficaci e quindi minori costi per le imprese».