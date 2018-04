Crotone. Operai deceduti sul lavoro, domani lutto cittadino

Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha proclamato con proprio decreto il lutto cittadino per il 7 aprile per la tragica scomparsa di Chiriac Dragos Petru e Greco Giuseppe.

“Il 5 aprile si è verificato un gravissimo incidente sul lavoro in conseguenza del quale sono deceduti Chiriac Dragos Petru e Greco Giuseppe. Il tragico e devastante evento ha scosso e turbato l'intera comunità cittadina.

“Ritenuto doveroso, interpretando il comune sentimento dell'intera popolazione, proclamare il lutto cittadino, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie colpite nei sentimenti più cari con la perdita dei propri congiunti.

Sentita la Giunta comunale, sentita inoltre la commissione straordinaria del Comune di Isola Capo Rizzuto la quale intende condividere, con medesimo atto, il sentimento di cordoglio che ha colpito entrambe le comunità cittadino, proclama il lutto cittadino per il giorno 7 aprile 2018, in segno di cordoglio per la 2tragica e immatura scomparsa dei due lavoratori.

Dispone l'esposizione delle bandiere a mezz'asta degli uffici comunali e invita i titolari delle attività commerciali e la comunità tutta ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino”