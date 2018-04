Famiglia vittima di interminabili intimidazioni a Caroniti. Cane impiccato davanti alla finestra

Un cagnolino è stato impiccato davanti alla finestra dell’abitazione di P.I., a Caroniti, frazione del comune di Joppolo. L’uomo e la sua famiglia, residenti a Bergamo, erano rientrati in paese per le festività di Pasqua. Alla corda usata per l’atroce gesto è stato attaccato un bigliettino con scritto: "Così e' la vostra fine".

Questa è la decima volta che la famiglia è vittima di intimidazioni. A gennaio era stata arrestata già una persona e ristretta ai domiciliari.

I Carabinieri della stazione di Joppolo indagano sul caso odierno.