“Beccato” con 200 cassette di bianchetto sul furgone. Multa da 25mila euro

Duecento casse di polistirolo contenenti del bianchetto sono state intercettate e bloccate sulla statale 106 da parte dei militari della Capitaneria di porto di Crotone.

Lungo la strada, nei pressi di Cirò Marina, i militari hanno fermato un furgone sul quale hanno trovato il prodotto, di cui è vietata la pesca, la detenzione, il trasporto e la vendita.

Il tutto era già sistemato nelle cassette stipate nel mezzo che era sua volta senza una cella refrigerante ed era diretto in Sicilia.

All’autista è stato contestato un pesante verbale amministrativo, della cifra di 25mila euro, e sequestrato l’intero pescato, del peso stimato superiore alla tonnellata.

Questa volta non è stato possibile devolvere il bianchetto in beneficienza poiché ritenuto dai veterinari dell’ASP di Crotone non idoneo per il consumo umano e, pertanto, inviato alla distruzione.