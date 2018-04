Crolla muro in un cantiere edile a Crotone. Morti due operai, ferito un terzo

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Due morti e un ferito molto grave: è il bilancio di un incidente sul lavoro verificatosi stamattina a Crotone sulla strada che porta a Capocolonna.

Da quanto appreso dalle prime ricostruzioni sull’accaduto, nell’area di cantiere che era impegnata nei lavori per il rifacimento del marciapiede sulla strada costiera, per il prolungamento del lungomare, è crollato un muro che avrebbe travolto i due operai, un italiano 48enne, G.G., residente a Isola Capo Rizzuto e un cittadino straniero di circa 30 anni residente a Rocca di Neto.

Il terzo lavoratore ferito, M.D.M, adesso trasportato d’urgenza e ricoverato nell'ospedale di Crotone, sarebbe anch’egli di Isola Capo Rizzuto.

Le due vittima sono rimaste dunque schiacciate, morendo sul colpo, mentre il terzo è stato estratto dai Vigili del Fuoco e poi trasportato nel nosocomio cittadino.

Sul posto sono arrivati oltre ai pompieri, che stanno mettendo in sicurezza l'area, il personale del 118 per le cure all'uomo rimasto ferito gravemente, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

La tragedia è avvenuta esattamente sotto La Pesca subacquea e sul posto oltre al magistrato di turno ed il medico legale è arrivato anche il sindaco della città Ugo Pugliese.

(Notizia in aggiornamento)